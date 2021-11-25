Москва, 25 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Оперный бас, народный артист России Леонид Зимненко ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил художественный руководитель московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман на своей странице в соцсети Facebook.

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«Светлая память, дорогой Маэстро! Будем помнить, благодарить Вас всегда», — написал Бертман.

Руководитель театра рассказал, что Леонид Зимненко участвовал в оперных спектаклях, которые когда-то стали первыми для Бертмана. Потом исполнитель выступал в юном театре «Геликон»: он был Рамфисом в «Аиде», Кочубеем в «Мазепе», Греминым в «Онегине». Эти роли были подарками театру, о котором почти никто не знал.

Леонид Зимненко родился 19 апреля 1943 года в Москве. С 1971 года он выступал в качестве солиста в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а с 1999 года — в Большом театре.

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