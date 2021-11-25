Самара, 25 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту причинения вреда окружающей среде из-за складирования снега возбудили в Самаре. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По версии следствия, сотрудники муниципального предприятия г. Самары складировали снег на пяти площадках с нарушением норм действующего законодательства России.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в образцах почвы, изъятых при осмотре земельных участков, обнаружено превышение концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что предполагаемый ущерб, который был причинен окружающей среде, составляет свыше пяти миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Расследование дела продолжается.