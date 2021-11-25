Оренбург, , 14:45 — REGNUM В Оренбурге депутаты поддержали инициативу о присвоении звания почетного гражданина Гарри Бардину, сообщает телеграм-канал «Оренбург. Официально».

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Горсовет 25 ноября проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Оренбурга» выдающемуся земляку, режиссеру-аниматору, классику мировой мультипликации Гарри Бардину. Он удостоен высшей степени отличия Оренбурга за вклад в нравственное, духовное, физическое, патриотическое воспитание, просвещение и образование подрастающего поколения (молодежи) и яркую творческую общественную деятельность, которая получила всероссийское и международное признание.

Добавим, инициатором присвоения почетного звания известному мультипликатору стал Оренбургский благотворительный фонд «Евразия». Инициативу поддержали рабочие, студенты и преподаватели вузов.

Гарри Бардин родился в Оренбурге (Чкалове) 11 сентября 1941 года. Будущий обладатель пяти высших кинематографических премий России «Ника», «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и ряда других престижных наград прожил в Оренбурге до 1944 года. Впоследствии, начиная с 2001 года, Бардин неоднократно приезжал в столицу Оренбуржья, представляя землякам свои новые мультфильмы и книгу воспоминаний.