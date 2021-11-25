Москва, 25 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Оценка Соединенными Штатами свободы вероисповедания в России оторвана от реальности и имеет явную антироссийскую заряженность, заявила 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала представленный госсекретарем США Энтони Блинкеном перечень государств, вызывающих озабоченность плане обеспечения свободы вероисповедания. Россия была включена в этот список, поскольку Москва якобы «допускает систематические и вопиющие нарушения свободы вероисповедания».

«Я уверена, что те, кто формирует доклад, в принципе не имеют никакого понятия о жизни у нас. То есть полный отрыв от реальности, намеренный или ненамеренный, я думаю, что, конечно, есть заряженность, из которой все исходят при подготовке таких материалов», — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен, излагая проблему, сообщил в докладе, что Россия включена в список, в котором также фигурируют Саудовская Аравия, Северная Корея, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Мьянма, Эритрея.

Глава Госдепа в докладе утверждает, что проблема нарушений свободы вероисповедания требует «неотложного внимания международного сообщества».