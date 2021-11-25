Москва, , 14:40 — REGNUM Переговоры в формате «два плюс два» проведут 6 декабря в Нью-Дели со своими коллегами из Индии министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров. Об этом 25 ноября рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаги России и Индии Миноборооны.рф

«Шестого декабря министр иностранных дел Сергей Лавров вместе с министром обороны нашей страны Сергеем Шойгу проведут в Нью-Дели переговоры со своими индийскими коллегами. Данная встреча станет первым подобным мероприятием в формате «два плюс два» с партнерами из Индии», — сказала официальный представитель МИД России.

Помимо того, она уточнила, что темами переговоров главы минобороны и МИД двух стран станут ключевые региональные и международные сюжеты.

«В том числе ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, афганское, сирийское досье. Также планируется, что они обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на таких площадках, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества — ред.) и РИК (Россия — Индия — Китай — ред.)», — добавила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ указала, что планируется проводить консультации в этом формате регулярно, поочередно в России и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 ноября будет принимать участие во встрече глав МИД в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК).