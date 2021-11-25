Тамбов, 25 ноября 2021, 14:40 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из аварийного жилья тем, кто вступил в нее до 1 января 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров
Руководитель Тамбовской области Максим Егоров
Tambov.gov.ru

Такое поручение руководитель региона дал на очередном совещании по реализации национальных проектов на основе анализа исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время не достроен пятиэтажный дом в Котовске, где планировалось расселить несколько семей (всего 850 кв. метров). Затягивается приобретение квартир на рынке вторичного жилья для жителей областного центра из-за роста цен на жилье. Ситуация привлекла особое внимание врио главы региона.

«Необходимо выстраивать организационную работу по программе переселения граждан из аварийного жилья по-новому, — отметил Максим Егоров. — Проблема в неумелом планировании. Планировать мероприятия надо как минимум на год вперед. Следует четко определить: сколько квартир строится, а сколько приобретается на вторичном рынке жилья».

Руководитель региона поручил составить на 2022−2023 годы чёткий план-график предоставления жилья при переселении из аварийного.

«Люди, живущие в невыносимых условиях, не должны ждать месяцами и годами обещанных им квартир. Когда обещания власти не исполняются, — это больно. Так не должно быть. Президент России поставил задачу досрочно провести расселение из аварийного фонда, и мы ее выполним. Нам надо вести работу активнее», — подчеркнул Максим Егоров.

Врио главы региона также поставил задачу на перспективу расселить и многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

Кроме того, по поручению Максима Егорова на ежедневный контроль поставлены все объекты нацпроектов, которые на сегодняшний день не завершены.