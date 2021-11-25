Врио главы Тамбовщины Егоров сократил сроки переселения из аварийного жилья
Тамбов, 25 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из аварийного жилья тем, кто вступил в нее до 1 января 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.
Такое поручение руководитель региона дал на очередном совещании по реализации национальных проектов на основе анализа исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время не достроен пятиэтажный дом в Котовске, где планировалось расселить несколько семей (всего 850 кв. метров). Затягивается приобретение квартир на рынке вторичного жилья для жителей областного центра из-за роста цен на жилье. Ситуация привлекла особое внимание врио главы региона.
Руководитель региона поручил составить на 2022−2023 годы чёткий план-график предоставления жилья при переселении из аварийного.
Врио главы региона также поставил задачу на перспективу расселить и многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.
Кроме того, по поручению Максима Егорова на ежедневный контроль поставлены все объекты нацпроектов, которые на сегодняшний день не завершены.