Тамбов, 25 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из аварийного жилья тем, кто вступил в нее до 1 января 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Руководитель Тамбовской области Максим Егоров

Такое поручение руководитель региона дал на очередном совещании по реализации национальных проектов на основе анализа исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время не достроен пятиэтажный дом в Котовске, где планировалось расселить несколько семей (всего 850 кв. метров). Затягивается приобретение квартир на рынке вторичного жилья для жителей областного центра из-за роста цен на жилье. Ситуация привлекла особое внимание врио главы региона.

«Необходимо выстраивать организационную работу по программе переселения граждан из аварийного жилья по-новому, — отметил Максим Егоров. — Проблема в неумелом планировании. Планировать мероприятия надо как минимум на год вперед. Следует четко определить: сколько квартир строится, а сколько приобретается на вторичном рынке жилья».

Руководитель региона поручил составить на 2022−2023 годы чёткий план-график предоставления жилья при переселении из аварийного.

«Люди, живущие в невыносимых условиях, не должны ждать месяцами и годами обещанных им квартир. Когда обещания власти не исполняются, — это больно. Так не должно быть. Президент России поставил задачу досрочно провести расселение из аварийного фонда, и мы ее выполним. Нам надо вести работу активнее», — подчеркнул Максим Егоров.

Врио главы региона также поставил задачу на перспективу расселить и многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

Кроме того, по поручению Максима Егорова на ежедневный контроль поставлены все объекты нацпроектов, которые на сегодняшний день не завершены.