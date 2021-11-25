Тбилиси, 25 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, призвал создать единый центр управления действиями по его освобождению из заключения. Этот призыв был обнародован 25 ноября в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Очевидно, что самый эффективный метод борьбы с режимом — это массовые мирные митинги. Чем мы мужественнее и неутомимее, тем ближе мы подойдём к освобождению нашей Родины, которое принесёт свободу не только мне, но и всем незаконно перемещённым лицам, — говорится в сообщении. — Работать над моим освобождением нужно инициативной группе, которая единолично будет координировать текущую кампанию».

Саакашвили также повторил, что не видит себя в составе правительства ни в каком виде. Экс-президент заявил, что в Грузии не сможет добиться справедливости в суде. Тем не менее он хочет выступить на заседании.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После восстановления его должны вернуть в тюрьму.