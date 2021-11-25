Лос-Анджелес, США, 25 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Американский актёр Дж. К. Симмонс рассказал о своём видении персонажа Джей Джоны Джеймсона в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом 25 ноября пишет портал ComicBook.

Цитата из к/ф «Расплата». реж Гэвин О’Коннор. 2016. США Джей Кей Симмонс

Актёр считает, что в картине появится не тот же герой, что присутствовал в трилогии фильмов от Сэма Рейми, а его версия из другой реальности. «Я думаю, что это немного другая версия. Созданный авторами текущей версии истории, это совсем другой персонаж. Даже для меня, это немного другой герой», — говорит Симмонс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Sony создала TikTok-аккаунт для вымышленной газеты «Дейли Бьюгл» из вселенной Человек-паука. Сейчас на аккаунте всего три ролика, главную роль в одном из них исполнил Дж. К. Симмонс.