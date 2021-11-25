Москва, , 14:38 — REGNUM Идея ведения единого транснационального налога на крупные международные корпорации, некогда высказанная Джанет Йеллен, меньше чем за год трансформировалась в реальную перспективу реконфигурации мировой хозяйственной системы. Единый налог — это реальная перспектива для мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Подсчёт налогов Pixabay.com

«Последние 20 лет развития ведущих экономических держав, проходили под знаком активного экстенсивного развития ТНК, сопровождающегося устранением национальных барьеров при перемещении товаров, капиталов и производственных ресурсов.

Крупный международный бизнес перешел от простого создания зарубежных филиалов с законченными циклами производства к формированию глобальных сетей предприятий, предполагающих специализацию на производстве или сборки компонентов конечной продукции, размещающихся на территориях, дающих наибольшую рентабельность.

Это обеспечило колоссальный рост оборотов мировых рынков: товарных, финансовых, фондовых. Транснациональные промышленные, финансовые, сервисные и медийные конгломераты выстроили стандартизированную структуру массового потребления материальных и духовных продуктов, что послужило одной из основ высоких жизненных стандартов в развитых странах.

В то же время, этот же процесс породил и серьезное геоэкономическое противоречие. Размывание государственно-территориальных границ международными коммерческими и информационными сетями способствовало смещению приоритетов в международных отношениях. ТНК стали сопоставимы по своей силе с национальными экономиками.

В рамках частного бизнеса, скорость и объемы международной торговли товарами, услугами и финансовыми активами явно опережают показатели рынков ряда стран (особенно государств периферийного капитализма, к которым относится и наша страна).

Разрегулированные каналы обращения позволили капиталам ускользать от налогообложения, тем самым подрывая экономическую мощь государств и эффективность социальной политики. Баланс общественных интересов и приоритетов частного бизнеса оказался нарушен в общемировом масштабе.

Возможность активизировать деятельность на территориях, где это прибыльнее всего, без необходимости адекватной компенсации национальным бюджетам, стали тормозом социально-экономического развития ряда государств.

В этом смысле, неудивительно, что ведущие экономические державы (прежде всего, благодаря лоббированию со стороны своих финансовых регуляторов), стремятся активизировать реализацию плана единого налогообложения.

В тоже время, нельзя не признать, что для российского крупного бизнеса сиюминутные выгоды от присоединения к странам, поддерживающим идею единого налога, выглядят сомнительными.

Действительно, сложившаяся система фискальных трансферов между государством и крупным корпорациями, в нашей стране, достаточно пластична и, в итоге, лишь способствует наращиванию прибавочного продукта. Многие вопросы, решаются посредством прямого диалога предпринимателей с исполнительной властью.

Яркий пример, недавний трудный компромисс, достигнутый правительством РФ и металлургами. В этом, смысле «прокрустово ложе» международных норм налогообложения, способно вместо порядка, внести неразбериху и хаос в уже устоявшуюся, работающую (хотя и постоянно критикуемую) систему.

Однако ситуация здесь сходна с введением «поборов с углеродного следа». Непосредственно бизнесу это невыгодно, а, следовательно, и не очень нужно. При этом долгосрочная перспектива развития отечественной экономики с необходимостью требует соответствия стандартам, определяемыми меняющимися условиями функционирования мировой хозяйственной системы.

В итоге, и крупному частному бизнесу никуда не деться от этих изменений. Наши корпоративные гиганты уже давно переросли национальные границы. Так, крупнейшая российская частная нефтяная компания имеет активы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южной Америке. Не говоря уже о сети заправок в Европе.

Металлургические гиганты располагают производственными мощностями в США, Канаде, Италии и т.д. Список можно продолжить. Таким образом, интернационализация деятельности отечественного бизнеса, делают неизбежным следования правилам, определяемым мировым экономическим сообществом, одним из ключевых субъектом которого является и Россия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проанализировал риски, которые могут возникнуть после присоединения России к глобальной реформе корпоративного налогообложения.

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