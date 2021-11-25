Минск, , 14:37 — REGNUM Европейский союз пока не выполнил своих обещаний и не предоставил финансовой помощи находящимся в Белоруссии беженцам из стран Востока и Африки. Об этом 25 ноября сообщил пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

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«В сухом остатке от Еврокомиссии кроме заявлений о намерениях ничего нет», — цитирует агентство БелТА представителя внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что во время посещения транспортно-логистического центра, где располагаются на данный момент беженцы, технические эксперты ЕС так и не пообщались.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что белорусские власти на протяжении полугода предлагают провести переговоры с ЕС по проблеме мигрантов, чтобы найти решение проблемы и предотвратить негативное развитие событий. Однако западные партнёры не просто игнорируют эти предложения со стороны Минска, а «отказываются входить в какое-либо взаимодействие».

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