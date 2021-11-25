Волгоград, 25 ноября 2021, 14:38 — REGNUM Ключи от квартир в Кировском районе Волгограда в скором времени передаст переселенцам из аварийного жилья мэрия. Новосёлами станут 123 семьи, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе администрации города.
Подрядная организация передаёт муниципалитету 68 однокомнатных, 41 двухкомнатную, 13 трёхкомнатных и одну четырёхкомнатную квартиры. Запущена процедура приёмки и оформления необходимых документов. Собственники аварийного жилья получат новые помещения, а с теми, кто проживал на условиях соцнайма, заключат новые договоры.
К осени 2025 года городская администрация планирует переселить порядка 10 тысяч человек из 253 аварийных домов.