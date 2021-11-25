Волгоград, , 14:38 — REGNUM Ключи от квартир в Кировском районе Волгограда в скором времени передаст переселенцам из аварийного жилья мэрия. Новосёлами станут 123 семьи, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе администрации города.

Ключи от квартиры Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Подрядная организация передаёт муниципалитету 68 однокомнатных, 41 двухкомнатную, 13 трёхкомнатных и одну четырёхкомнатную квартиры. Запущена процедура приёмки и оформления необходимых документов. Собственники аварийного жилья получат новые помещения, а с теми, кто проживал на условиях соцнайма, заключат новые договоры.

«На сегодня по региональной программе из аварийных домов переселены более двух тысяч человек. Собственники 206 жилых аварийных помещений, выбравших денежные компенсации, получили свыше 250 млн рублей. Тем, кто предпочел поменять жильё, администрация Волгограда предоставила около 900 квартир. Также заключены контракты на приобретение ещё более 200 квартир», — уточнили в мэрии.

К осени 2025 года городская администрация планирует переселить порядка 10 тысяч человек из 253 аварийных домов.