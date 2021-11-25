Москва, 25 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Виртуальный «Саммит за демократию», организуемый США, направлен на конфронтацию, и в первую очередь — с Россией и Китаем. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 25 ноября на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность», — подчеркнула Захарова.

По её словам, саммит — это очередное звено в курсе Вашингтона, направленном на идеологизацию международных отношений в духе пресловутой концепции порядка, основанного на правилах.

Под лозунгом продвижения демократии США собирают очередной «клуб по интересам», чтобы противостоять странам, у которых есть стратегическая независимость от коллективного Запада и своё видение справедливого миропорядка. Среди этих стран — Россия и Китай.

Это мероприятие будет способствовать обострению международной напряженности, считает дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что саммит — это новая попытка США поделить страны на хорошие и плохие.

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