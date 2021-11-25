Курган, , 14:35 — REGNUM В Курганской области первым заместителем директора департамента здравоохранения назначен Назар Шевченко, который до переезда в Курган работал в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Администрация Курганской области M0NAX

В 2020 году Назар Шевченко принимал участие в оказании медицинской помощи вместе со сводным медицинским отрядом Минобороны РФ, работавшим в Зауралье. Он внёс вклад в организацию работы по оказанию помощи больным COVID-19 в медучреждениях региона.

Ещё один заместитель появился у врио директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева — бывшая руководительница ведомством Елена Островских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Сигидаев возглавил департамент здравоохранения Курганской области с 22 ноября 2021 года. До назначения в правительство Зауралья он руководил сводным медицинским отрядом Минобороны РФ в Курганской области и работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней.

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