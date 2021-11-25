Москва, 25 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Санкции США против участников проекта «Северный поток — 2» нелегитимны и вредят американским союзникам. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 ноября на брифинге.

Mid.ru Мария Захарова

«Односторонние антироссийские санкции нелегитимны», — сказала Захарова.

Такие меры, добавила она, бьют не столько по интересам России, сколько по интересам самих США. В случае с газопроводом «Северный поток — 2» под них попадают непосредственные союзники Вашингтона: Германия и ЕС, как коллективно, так и индивидуально.

Ранее американское издание Foreign Policy сообщило о попытках американской администрации незаметно добиться исключения из оборонного бюджета поправок о санкциях против «Северного потока — 2».

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