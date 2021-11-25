Самара, , 14:35 — REGNUM Количество общественно опасных деяний, совершенных подростками, снизилось в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщила представитель Главного управления Министерства внутренних дел РФ по региону Татьяна Гордеева на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при областном правительстве.

Подростковая агрессия Vseostresse.ru

Сообщается, что в настоящее время в регионе на учете состоит 37 несовершеннолетних осужденных.

«По итогам 10 месяцев текущего года в области наблюдается снижение количества совершенных подростками общественно опасных деяний — на 4,8%. Кроме того, на 10,4% снизилось число подростков, их совершивших», — приводит пресс-служба слова Гордеевой.

Отмечается, что 68,4% совершенных подростками преступлений являются преступлениями против собственности. При этом за совершение общественно опасных деяний на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 292 человек, которые еще не достигли возраста уголовной ответственности.

Специалисты считают, что среди основных причин нарушения подростками закона являются отсутствие контроля со стороны их родителей, социальное неблагополучие семей, а также стремление получить материальную выгоду от продажи похищенного.