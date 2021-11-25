Сеул, , 14:30 — REGNUM В столице Южной Корее предложили ввести обязательное образование для детей в возрасте 4−5 лет. Об этом 25 ноября сообщает KBS со ссылкой на главу департамента образования Сеула Чо Хви Ён.

Дети в Южной Корее

По его словам, данная мера позволит сократить затраты родителей на частные детские сады, а также устранить неравенствов области образования.

Глава департамента отметил, что на реализацию плана потребуется 6,23 трлн вон (~$5,23 млрд). Текущий бюджет на обучение детей дошкольного возраста составляет 2,75 трлн вон (~$2,31 млрд).

Он также объявил о планах постепенно сократить количество учащихся в классах до 20 человек.

В целях обеспечения более высокого качества государственного образования планируется постепенно увеличить количество школ, где состав классов не превышает 20 человек, с нынешних 39,1% до 56,6% в 2022 году, а затем до 70,1% в 2023 году и до 90% в 2024 году.