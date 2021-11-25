Москва, 25 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин («КПРФ) сравнил внимание к убийству лося с убийством президента США Джона Кеннеди, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Лось

По его словам, более четырех часов новостного эфира было посвящено «лосю Рашкина».

«Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и больше слов. На моей памяти аналогичный ажиотаж вызвало убийство Кеннеди», — сказал Рашкин.

Он напомнил, что согласился сотрудничать со следствием и готов компенсировать ущерб животному миру.

«Есть договоренность о закупке в питомнике Ярославской области лосихи и выпуске ее в Саратовской области», — добавил парламентарий.

Генпрокурор Игорь Краснов просит Госдуму дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.