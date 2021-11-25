Барнаул, 25 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») в своём телеграм-канале 25 ноября заявила о негативном отношении к обязательному введению QR-кодов для всех жителей России.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Считаю, что предложенный законопроект противоречит Конституции и не поспособствуют борьбе с COVID-19. Представители партии «Единая Россия» считают иначе, поэтому скорее всего законопроект всё-таки примут. На прошлых выборах «Единая Россия» заняла первое место, если сейчас спросить у голосовавших, готовы ли они поддержать ещё раз эту партию после предложенного законопроекта, думаю ответ будет очевиден», — рассуждает Боровикова.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания проголосуют завтра, 26 ноября.

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