Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Правительство Грузии разработало программу, которая позволит в 2022 году найти работу для 50 тыс. безработных граждан. Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» сообщил глава министерстве сельского хозяйства страны Леван Давиташвили.

Бен Шан. Безработица

«Надеюсь, что мы сможем подключить в рабочий процесс всё трудоспособное население. Они будут наняты как частным сектором, так и государством», — сказал министр.

Он отметил, что многие безработные не устраиваются на работу, так как боятся потерять статус социально незащищённого и соответствующую ему финпомощь. При новом подходе граждане, устраиваясь на сезонную работу по сбору урожая, продолжат получать соцвыплаты после завершения работ.

По мнению Давиташвили, новая программа поможет выработать у безработных понимание, что работать лучше, чем сидеть дома и получать пособие.

Стоит отметить, что в Грузии, по последним данным, уровень безработицы составляет 19,5%. Для мужчин это показатель 21,7%, для женщин — 16,6%. В стране действует программа поддержки социально незащищенных слоев населения. Им оказывают в помощь, размер которой зависит от того, насколько тяжелое положение у семьи. В 2020 году соцпомощь оказали более 630 тыс. жителям Грузии.

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