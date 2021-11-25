Минск, 25 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В новой Конституции Белоруссии необходимо закрепить статус незаконного «Всебелорусского народного собрания» сторонников Александра Лукашенко как «института народовластия». Об этом 25 ноября заявил сам Лукашенко на заседании сформированных им групп разработчиков проекта Основного закона постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса ВНС. Наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями. Как я не раз говорил, ВНС — это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов», — цитирует пресс-служба президента Белоруссии выступление Лукашенко.

Он заявил: «Наверное, последние события убедили не только всех вас, но и белорусский народ, особо не верующих, что нам не стоит бежать за принципами, нормами, укладом жизни там (в странах Запада. — Прим. президентской пресс-службы). Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они… Делают как делают, вы это видели».

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Лукашенко уверен, что «ВНС» его сторонников «просто просится в Конституцию» и заверил: «И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю: никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакую Конституцию Лукашенко под себя не делает».

Белоруссия останется президентской республикой, подчеркнул Лукашенко. «Так мы защитим основы государственности. Сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта, — пояснил он. — Но давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу: все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту. Поэтому мы подстраховываемся «Всебелорусским народным собранием». Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало».