Вашингтон, 25 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. YouTube-блогер MrBeast воссоздал испытания из популярного южнокорейского шоу «Игра в кальмара» в реальной жизни. Об этом он рассказывает 25 ноября на своём канале.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

Блогер отмечает, что ему удалось детально воссоздать все испытания из шоу с одним единственным отличием — в его версии «Игры в кальмара» людям не грозит смертельная опасность. Для определения выбывших в костюмы всех участников игры встраивается специальных механизм, имитирующий эффект от выстрела из пистолета.

По словам MrBeast, на создание своей «живой» версии популярного шоу он потратил около $3,5 млн. При этом победители шоу борются за приз в $456 тыс.