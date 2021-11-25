Киев, , 14:25 — REGNUM В заседании глав МИД стран — членов НАТО, которое должно пройти в конце текущего месяца, примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он рассказал об этом 25 ноября на брифинге.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

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«30 ноября и 1 декабря я приму участие в заседании министров иностранных государств — членов НАТО в Риге», — сказал глава украинского МИД.

Также Кулеба отметил, что указанное заседание глав МИД стран — членов НАТО будет проходить в формате «30+2» и помимо членов альянса на него приглашены Украина и Грузия.

Кроме того, он рассказал, что темой обсуждения на встрече станет безопасность в Черноморском регионе и уточнил, что намерен поднять на ней вопрос об обстановке на границе с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Димитрий Кулеба заявил, что в нынешнем году объем материально-технической помощи США Украине составил свыше $130 млн.