Ташкент, , 14:25 — REGNUM Из Китая в Узбекистан накануне отправился специальный чайный поезд, он везет 1300 тонн сычуаньского чая стоимостью 4,1 миллиона долларов, сообщает Подробно.уз.

«Состав выехал из международного железнодорожного порта Чэнду провинции Сычуань, а его конечный пункт — Ташкент. Это второй по счету специальный поезд с сычуаньским чаем, отправившийся в Среднюю Азию в этом году», — говорится в публикации.

Сообщается, что среди перевозимого груза 15 контейнеров — это сычуаньский зеленый чай, который впервые будет поставлен на рынок Средней Азии.

«Запуск международных «чайных поездов» эффективно помогает чайным компаниям оптимизировать работу складов и решить проблему с их загруженностью», — подчеркивает издание.