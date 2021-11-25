Москва, 25 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Цены на продовольствие, недвижимость и услуги зримо растут в США, странах ЕС и России. Особенно заметны изменения в продовольственном секторе. Мировая инфляция остается общим мировым трендом, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

401(K) 2012 Рост цен

«Цены в ресторанах в 2022 году в среднем вырастут в России как минимум на 30%, а если повезет, владельцы бизнеса побалуют клиентов блюдами в первом квартале наступающего года еще по старым ценам.

Нужно отметить, что индустрия ресторанов и в целом общественного питания стала самой пострадавшей на рынке услуг в России. Сегодня почти половина участников рынка сводит концы с концами и подумывает о закрытии.

Если повезет с эпидемиологической обстановкой, вернуться к росту рестораторам удастся в лучшем случае в IV квартале 2022 года. На фоне просадки рубля, плохо контролируемой инфляции и снижения покупательной способности населения наплыва клиентов ждать не приходится.

Хорошие позиции на рынке сохранят сетевые компании, оказывающие услуги в среднем и недорогом ценовых сегментах. Вполне вероятно, что порядка 35% участников премиального рынка в ресторации просто уйдут с рынка в начале 2022 года.

В этом нет никакой трагедии. По моим наблюдениям, рестораны и кафе нередко закрываются после 2−3 лет работы и открываются в тех же местах под другими вывесками», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году цены на блюда в крупных сетевых ресторанах могут повыситься на 15%.

Читайте также: Повышение цен в ресторанах — вынужденная мера: эксперт