Мадрид, , 14:24 — REGNUM Представители «Голоса» (Vox), «Народной партии» (Partido Popular) и «Горожан» (Ciudadanos) раскритиковали «уступки», сделанные правительством Педро Санчеса для «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) и баскской EH Bildu для продвижения бюджета на 2022 год. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление партий.

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По словам представителей правых партий, названные политические организации являются «худшими из возможных партнеров», которые «хотят худшего для Испании и стремятся делегитимизировать [государственные] институты».

Дебаты по бюджетам на 2022 год продолжились в Конгрессе депутатов.

Ранее представители каталонских левых республиканцев и EH Bildu заявили о поддержке проекта бюджета правительства Испании на 2022 год.