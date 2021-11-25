Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Государственный Эрмитаж в Петербурге с 1 декабря смогут бесплатно посещать школьники в возрасте до 14 лет. А каждый третий четверг месяца музей будет открыт для безвозмездного посещения пенсионерами, военными, многодетными семьями и другими льготными категориями. Об этом 25 ноября сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам гендиректора, Эрмитаж смог заработать сумму, позволяющую вернуть возможность бесплатного посещения музея лицам некоторых льготных категорий, которые были отменены с начала пандемии.

«С 1 декабря мы вводим некоторые льготы: с этого дня и в любой день дети до 14 лет могут посетить Эрмитаж бесплатно, после — по «Пушкинской карте», — объявил Михаил Пиотровский.

Он указал, что всё это время действовала льгота на бесплатное посещение Эрмитажа каждый третий четверг месяца льготниками. Однако этот день, как заметил директор, был самым непосещаемым. Он уточнил, что сейчас учреждение культуры могут бесплатно посетить в этот день: пенсионеры, дети, герои войн, сотрудники музеев, военнослужащие, студенты, многодетные семьи, члены творческих союзов и аспиранты. Пиотровский также напомнил, что экспозицию в Главном штабе каждый день могут посетить студенты, курсанты, пенсионеры.

«Кроме того, существует льготный билет для студентов и пенсионеров. Для остальных работает «Пушкинская карта», — подчеркнул он.