Москва, , 14:19 — REGNUM Центральный банк РФ всеми силами поддерживает девальвацию рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил член Национального координационного совета Движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России», член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал рост спроса населения на доллары.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жители РФ понимают, что в ближайшее время дела в экономике страны будут складываться не самым лучшим образом, — сказал Головченко. — Да, экспорт энергоресурсов идет максимальными темпами. Но инфляция стремительно растет, ЦБ всеми силами поддерживает девальвацию рубля, и кроме того, наблюдается существенное политическое напряжение между Россией и западными странами. Граждане делают выводы».

По словам эксперта, в такой ситуации рубль категорически не подходит для хранения сбережений.

«Он несет слишком высокие риски потери средств из-за своего постоянного падения, — сказал Головченко. — Но для тех, кто планирует уберечь свои деньги, выбор валют невелик. Китайский юань нестабилен и зависит от политики компартии. Евро слишком сильно коррелируется по стоимости с долларом. На швейцарский франк мало что купишь, а хранить его на счете нецелесообразно — инфляцию никто не отменял. Единственный подходящий вариант для хранения денег — доллар, твердая и надежная валюта. Других оптимальных альтернатив нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее хранение сбережений в таких валютах, как доллар или евро, в долгосрочной перспективе назвали менее рискованной идеей, чем использование рублей.

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