Москва, 25 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Центральный банк РФ всеми силами поддерживает девальвацию рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил член Национального координационного совета Движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России», член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал рост спроса населения на доллары.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Жители РФ понимают, что в ближайшее время дела в экономике страны будут складываться не самым лучшим образом, — сказал Головченко. — Да, экспорт энергоресурсов идет максимальными темпами. Но инфляция стремительно растет, ЦБ всеми силами поддерживает девальвацию рубля, и кроме того, наблюдается существенное политическое напряжение между Россией и западными странами. Граждане делают выводы».

По словам эксперта, в такой ситуации рубль категорически не подходит для хранения сбережений.

«Он несет слишком высокие риски потери средств из-за своего постоянного падения, — сказал Головченко. — Но для тех, кто планирует уберечь свои деньги, выбор валют невелик. Китайский юань нестабилен и зависит от политики компартии. Евро слишком сильно коррелируется по стоимости с долларом. На швейцарский франк мало что купишь, а хранить его на счете нецелесообразно — инфляцию никто не отменял. Единственный подходящий вариант для хранения денег — доллар, твердая и надежная валюта. Других оптимальных альтернатив нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее хранение сбережений в таких валютах, как доллар или евро, в долгосрочной перспективе назвали менее рискованной идеей, чем использование рублей.