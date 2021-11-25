Орел, 25 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Региональный QR-код вводится в Орловской области, с 1 декабря его смогут получать жители с высоким уровнем антител, но не имеющие официального подтверждения о перенесённом коронавирусе. Действовать такие документы будут исключительно на территории Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

«Принято важное решение — с 1 декабря 2021 года те, кто имеет высокий уровень антител, но не обращался во время болезни в медицинские учреждения и, соответственно, не делал ПЦР-тест, тоже смогут получить QR-код», — сообщил орловский губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

С 1 декабря жители региона смогут обратиться в любое лечебное учреждение региона, которое делает тесты на определение антител к коронавирусу, после исследования медработники внесут результаты в специальную информационную базу. Получить QR-код можно будет по электронной почте или в медучреждении, где был сдан анализ на антитела. При этом, подчеркнул Клычков, справки о наличии антител, выданные до 1 декабря, не будут учитываться при выдаче QR-кодов.

Как сообщало ИА REGNUM, QR-коды для посещения ряда общественных мест в Орловской области ввели в конце октября. В регионе обсуждалась возможность введения таких кодов даже при посещении продовольственных магазинов, однако пока развития эта идея не получила.