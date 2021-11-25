Москва, 25 ноября 2021, 14:18 — REGNUM Генпрокурор Игорь Краснов обратился с представлением о лишении депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) депутатской неприкосновенности, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
Он сообщил о «неуклюжих попытках» Рашкина избежать наказания.
«Рашкин публично дважды признал причастность к инкриминируемым ему преступлениям», — отметил генпрокурор в ходе заседания Госдумы.
«И без его публичного признания основания для признания его виновным достаточно», — отметил генпрокурор.
Совокупность доказательств показывает вину парламентария.
Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, может повлиять на свидетелей, что необходимо учитывать, добавил Краснов.
Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам поддержала представление генпрокурора, а отношении Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте.
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