Москва, , 14:18 — REGNUM Генпрокурор Игорь Краснов обратился с представлением о лишении депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) депутатской неприкосновенности, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

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Он сообщил о «неуклюжих попытках» Рашкина избежать наказания.

«Рашкин публично дважды признал причастность к инкриминируемым ему преступлениям», — отметил генпрокурор в ходе заседания Госдумы.

«И без его публичного признания основания для признания его виновным достаточно», — отметил генпрокурор.

Совокупность доказательств показывает вину парламентария.

Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, может повлиять на свидетелей, что необходимо учитывать, добавил Краснов.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам поддержала представление генпрокурора, а отношении Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте.

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