Подгорица, 25 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Черногории, управление по делам инспекций и управление полиции с пятницы, 26 ноября, по воскресенье, 28 ноября, организуют акцию усиленного контроля за соблюдением предписанных эпидемиологических мер во всех городах Черногории, с особым вниманием к Подгорице, Никшичу и Подгорице, Тивату, Будве и Херцег-Нови.

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«Проверка наличия национального цифрового сертификата будет проводиться в заведениях общественного питания и других местах скопления большого количества людей, а также на предмет нарушения меры запрета на проведение свадеб и других семейных торжеств», — сообщили в министерстве здравоохранения.

Минздрав еще раз призывает бизнес и граждан нести ответственность и соблюдать предписанные эпидемиологические меры для защиты здоровья людей.