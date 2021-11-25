Москва, 25 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В замедлении темпов восстановления российской экономики свою роль сыграла политика Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил член комитета госсовета Татарии по экономике, инвестициям и предпринимательству Олег Коробченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Экономической ситуацией в III квартале 2021 года хорошо воспользовались сырьевики. Они резко подняли цены на расходные материалы — металлы, комплектующие, которые используются в реальном секторе экономики. Мы сегодня имеем рост в сырьевой отрасли, что резко замедляет темпы восстановления несырьевой экономики, — сказал Коробченко. — Политика ЦБ России также сыграла роль в замедлении темпов восстановления экономики. Когда поднимается ключевая ставка на действующие кредиты, это всегда снижает темпы роста предприятий».

Как полагает Коробченко, если бы правительство продолжило сдерживание цен на сырье за счет экспортных пошлин, тогда бы цены на внутреннем рынке имели тенденцию к снижению.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ускорения роста ВВП РФ предполагают добиться за счет цифровизации.