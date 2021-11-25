Канберра, , 14:25 — REGNUM Правительство Австралии под руководством Скотта Моррисона решило не принимать дальнейшие шаги по строительству 2700-метровой бетонной взлетно-посадочной полосы на австралийской исследовательской станции Дэвис в Антарктиде. Об этом 25 ноября сообщил телеканал Nine News.

Антарктида Mariamichelle

Решение об отказе от взлетно-посадочной полосы было принято на основании детальной эколого-экономической оценки правительственными экспертами. Власти Австралии и дальше будут инвестировать в поддержание научных и экологических интересов страны в Антарктике, но строить полосу не будут.

Отмечается, что вопрос строительства изучался правительством Австралии на протяжении последний пяти лет. Вместо этого Австралия продолжит эксплуатировать свою взлетно-посадочную полосу на аэродроме Уилкинс.