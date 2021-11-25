Кемерово, , 14:17 — REGNUM В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» приостановлена поисково-спасательная операция. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня.