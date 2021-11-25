Канберра, 25 ноября 2021, 14:16 — REGNUM 25 ноября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон внес на рассмотрение парламента страны законопроект, призванный защитить австралийцев и религиозные учреждения от любых нападок или притеснений на религиозной почве. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия
Здание парламента Канберра, Австралия

«Граждане либеральных демократий никогда не должны бояться из-за того, что они во что-то верят, ведут определенный образ жизни, или верят в своих богов … Сикх не должен подвергаться дискриминации из-за тюрбана, который он носят, ни маронит из-за креста на шее, ни служащий-мусульманин, у которого на работе лежит молитвенный коврик в нижнем ящике стола», — заявил Моррисон в парламенте.

Законопроект направлен на то, чтобы объявить незаконной дискриминацию в отношении любого человека из-за его религиозных убеждений при условии, что его высказывания не призывают к действиям насильственного характера.