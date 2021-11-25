Канберра, 25 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. 25 ноября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон внес на рассмотрение парламента страны законопроект, призванный защитить австралийцев и религиозные учреждения от любых нападок или притеснений на религиозной почве. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

«Граждане либеральных демократий никогда не должны бояться из-за того, что они во что-то верят, ведут определенный образ жизни, или верят в своих богов … Сикх не должен подвергаться дискриминации из-за тюрбана, который он носят, ни маронит из-за креста на шее, ни служащий-мусульманин, у которого на работе лежит молитвенный коврик в нижнем ящике стола», — заявил Моррисон в парламенте.

Законопроект направлен на то, чтобы объявить незаконной дискриминацию в отношении любого человека из-за его религиозных убеждений при условии, что его высказывания не призывают к действиям насильственного характера.