Пхеньян, 25 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Северной Кореи приговорили к смертной казни мужчину, который будет лишен жизни только за то, что он распространял в стране копии популярного сериала Netflix «Игра в Кальмара». Считается, что этот человек тайно ввез южнокорейский сериал в страну из Китая на электронном носителе и продал копии на USB-флешках. Об этом 25 ноября сообщил австралийский телеканал Nine News со ссылкой на источник.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Журналисты отмечают, что старшеклассник, купивший один из USB-накопителей с популярным сериалом, был приговорен к пожизненному заключению. Шесть других учеников старшей школы, которые смотрели сериал, были приговорены северокорейскими властями к пяти годам каторжных работ.

Все они были наказаны в соответствии с новым законом Северной Кореи «Об искоренении реакционной мысли и культуры». Закон налагает суровые наказания за просмотр, хранение или распространение любого контента из капиталистических стран.

Директор и учитель студентов также были уволены с работы и, вероятно, будут переведены на работу на угольные шахты или отправлены в сельскую местность, пишут журналисты.