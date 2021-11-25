25 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter миграционный кризис, пути его решения и трагедию при пересечении Ла-Манша.

Джейн Спай, , 18:32 — REGNUM Как минимум 27 человек утонули при пересечении Ла-Манша на пути в Великобританию. Среди погибших один ребенок. Во Франции было принято решение провести чрезвычайное собрание для обсуждения трагедии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились активизировать усилия по предотвращению пересечений.

Беженцы ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

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Борис Джонсон прокомментировал ситуацию и выразил соболезнования: «Я просто хочу сказать, что я шокирован, потрясен и глубоко огорчен потерями жизней в канале. Мои мысли и соболезнования в первую очередь с жертвами и их семьями. Это ужасающая вещь, которую им пришлось претерпеть. Но я также хочу сказать, что эта трагедия подчеркивает, как опасно пересекать канал таким способом».

Многие пользователи выразили соболезнования семьям погибших и призвали власти к решению проблемы.

«Это ужасно, но, к сожалению, этого не избежать», — написал @asteroidchick.

«Пусть их души пребудут в мире», — прокомментировал @RoaringLion73.

«Это абсолютно душераздирающе, все мои мысли с ними», — написал @callumLtfc.

«Сердце кровью обливается. Это в каком отчаянии были эти бедные люди, чтобы пересекать канал в такую погоду. Это ужасно», — добавила @DonnaHog1707.

Некоторые пользователи написали свои предложения по решению проблемы, они считают, что нужно обеспечить мигрантам возможность подавать заявки на статус беженца до того, как они пересекут границу Великобритании, а потом всех беженцев безопасно перевозить.

«Им нужно организовать способ ходатайствовать о предоставлении убежища в Великобритании, находясь на французской стороне. Так риски и эксплуатация беженцев, которые пытаются пересечь канал, снизятся», — считает @JohnJSutcliffe.

В комментариях предложили построить во Франции специальный центр, где беженцам будут помогать подать заявление на предоставление убежища, при этом пребывание в этом центре будет обязательным перед пересечением британской границы в статусе беженца.

«Постройте сдерживающий центр, где будет тепло, комфортно и безопасно во Франции, чтобы там могли ходатайствовать о получении статуса беженца в Великобритании или другой стране. Каждый, кто будет пересекать канал в лодке, будет возвращен в этот сдерживающий центр. Это спасет жизни и станет примером для других стран», — предложил @tylerdaisydog1.

Некоторые комментаторы считают необходимым использование технологий для отслеживания торговли лодками и контроля пересечений.

«Почему бы не использовать технологии? Используйте дроны, чтобы их засечь, потом принимайте действия, чтобы их остановить», — написал @CJSheppy1941.

Борис Джонсон Chatham House

Часть пользователей винит в миграционном кризисе только Францию, потому что власти и полиция бездействовали. Некоторые из них напомнили, что на видео, где мигранты садились в лодку, отчетливо видно полицейскую машину.

«Миграционный кризис создан Францией, потому что они не останавливают деятельность преступных группировок в стране, не предотвращают спуск лодок на воду, не останавливают мигрантов от пересечения их границы и поддерживают их при пересечении границы других стран. Великобритания не может контролировать французскую полицию, Франция должна активизировать свои усилия», — прокомментировал @ScottElliott10.

«Channel 4 снял, как французская полиция на берегу прошлой ночью полностью игнорировала шлюпки. Я не уверен, что они способны что-то придумать», — напомнил @pan1.

В комментариях напомнили, что Великобритания неоднократно давала Франции деньги на усиление контроля и границ, но даже это не помогло.

«Мне казалось, что десятки миллионов фунтов, которые вручили Франции для борьбы с их проблемой, прежде чем она станет нашей, были использованы по назначению. Видимо, ошибся», — прокомментировал @NoWaffleZone.

Ряд пользователей обвиняют в трагедии Великобританию, потому что британские власти бездействуют в построении безопасных путей пересечения границы.

«Можно спросить, а что британское правительство делает для того, чтобы открыть безопасные дороги в страну для беженцев? Почему афганские солдаты были в лодке, почему не работает схема переселения, которую вы так обещали запустить? И какое влияние на это оказывает сокращение иностранной помощи? Фокус на лодках и бандитах ни к чему хорошему не приведет», — поинтересовался @Birax.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что ответственность за трагедию лежит не только на Франции или Великобритании, а на всех странах, которые не могут взять под контроль свою политическую ситуацию, потому люди бегут именно из таких государств.

«Это провал полиции, пограничных служб и правительства каждой страны, из которой приехал беженец на наши берега», — отметил @grouchy55.

Беженцы Freedom House

«Все заостряют внимание на конце, а не фокусируются на начале», — написал @Ninja_Mogglet.

«Пока не закончится конфликт в Сирии, Афганистане, Африке и во всех остальных странах, будет поток людей, которые хотят жить в Европе», — добавил @Ninja_Mogglet.

Комментаторы также раскритиковали Европейский союз за то, что он допускает происходящее, а ситуацию в Белоруссии описывает как недопустимую.

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«Нет вины Великобритании в том, что французские власти позволяют беженцам входить в воды Европейского союза. ЕС не может жаловаться на действия Белоруссии, пока сам разрешает своим государствам делать то же самое», — отметил @MR_ANGRY_UK.