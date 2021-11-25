Москва, , 14:10 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 ноября будет принимать участие во встрече глав МИД в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК). Об этом 25 ноября рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров Mid.ru

«26 ноября глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в восемнадцатой встрече глав внешнеполитических ведомств в формате РИК. Она пройдет в режиме видеоконференции», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД уточнила, что в ходе этой встречи министры иностранных дел трех стран намерены провести обсуждение вопросов укрепления многосторонних основ современного устройства мира, включая в контексте взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в первую очередь ООН, Группы двадцати, ШОС и БРИКС.

Кроме того, Захарова указала, что особое внимание в ходе встречи будет уделено совместным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19 и стабильному выходу из нее.

«Состоится обмен мнениями по таким актуальным проблемам, как обеспечение стратегической стабильности, противодействие угрозам безопасности, развитие ситуации в Афганистане, Мьянме и на Ближнем Востоке. Также планируется рассмотреть потенциал развития практического сотрудничества формата РИК на различных направлениях», — также отметила она, добавив, что по итогам встречи будет принято совместное коммюнике.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии пройдет 26 ноября в формате видеосвязи.