Москва, 25 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Если растут цены на продукты питания в магазине, то странно было бы ожидать, что в ресторанах, барах и кафе стоимость блюд будет падать или хотя бы оставаться неизменной, заявила корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, автор просветительского проекта для предпринимателей «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая.

Ресторан

«Однако является ли изменение цены на сырье и материалы единственным фактором, объясняющим такое явление?

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — это обеление отрасли общепита. Эту процедуру затеяла Федеральная налоговая служба. Цель — сделать так, чтобы бизнес платил все установленные законом налоги, какие бы они, налоги, ни были высокими.

Второе: с 1 января 2022 года для предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и применяющих общую систему налогообложения, отменен НДС в обмен на обязательство уплачивать заработную плату по среднеотраслевому значению в регионе места нахождения предприятия.

Не секрет, что персонал ресторанов и кафе зачастую официально не трудоустроен. Это объясняется и текучкой кадров, и высокими ставками страховых взносов, и нежеланием или невозможностью работодателя погружать в бумажную работу.

Ведь если предприятие «белое», то есть платит все налоги и ведет весь предусмотренный законодательством документооборот, то и внимание к нему более пристально, чем тем предприятиям, которые ведут свой бизнес в «черную».

Исходя из этого можно предположить, что пересмотр своих налоговых обязательств в сторону их увеличения приведет к увеличению цены конечного продукта ресторана.

И третье: общепит входит в перечень отраслей экономики, особо пострадавших от распространения коронавируса. Неоднократное закрытие заведений по инициативе федеральных и (или) региональных органов власти, снижение выручки, убытки, понесенные в результате порчи продуктов, постоянные затраты, которые ресторан должен нести независимо от того, открыт он или закрыт.

Всё это заставляет владельца заведения повысить цену, чтобы компенсировать расходы, которые были понесены во время простоя.

И субсидии или кредиты на выплату зарплаты или погашение задолженности по налогам, выданные по инициативе государства и рассчитанные от количества официально трудоустроенных сотрудников, не могут нивелировать потери.

Может ли ресторан в таких условиях, несмотря на снижающуюся вот уже несколько лет платежеспособность населения, держать цены на прежнем уровне? Ответ очевиден — нет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Известия» писали, что сетевые рестораны анонсируют повышение цен на блюда в 2022 году. В «Шоколаднице» могут поднять цены в среднем на 8%, в Black Star Foods — на 5−15%.

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