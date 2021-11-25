Нальчик, 25 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии попал в поле зрения правоохранителей врач центральной районной больницы города Баксан и Баксанского района. Его подозревают в служебном подлоге, о чем возбуждено уголовное дело, сообщили 25 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

rafabordes Подделка подписи

Как стало известно, травматолог помог своему знакомому получить документы, на основании которых была продлена справка об инвалидности. В начале 2020 года врач внес в выписные эпикризы заведомо ложные сведения об оказании в 2019 году его знакомому стационарной медицинской помощи.

При этом документы подозреваемый подписал самолично вместо заведующего отделением травматологии, подделав подпись. На основании этих справок мужчине был незаконно продлен срок инвалидности.

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