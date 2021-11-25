Чита, , 14:09 — REGNUM Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о том, что 25−26 ноября метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Смог Алексей Колчин © ИА REGNUM

«С 19.00 25 ноября до 13.00 26 ноября в городе объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 25 ноября 2021 года на территории Читы сохранятся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, возможно превышение уровня предельно допустимой концентрации.

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