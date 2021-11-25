Цхинвал, , 14:10 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов направил в парламент республики на ратификацию соглашение с Россией о двойном гражданстве. Об этом 25 ноября сообщает агентство «Рес».

Южная Осетия и Россия

По данным журналистов, документ рассмотрели на заседании парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям. На нём выступил глава правового управления МИД республики Константин Минасов.

«Целью соглашения является урегулирование вопросов, связанных с двойным гражданством для граждан Республики Южная Осетия и Российской Федерации, а также приёма граждан РЮО в гражданство РФ в упрощённом порядке», — сообщил Минасов.

Он отметил, что соглашение предусматривает, что жители двух государств с двойным гражданством будут получать соцобеспечение в месте постоянного проживания. Это касается и воинской службы: лиц, имеющих гражданство Южной Осетии и России, будут призывать там, где они будут постоянно проживать к моменту призыва.

Стоит отметить, что соглашение о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией было подписано 20 сентября в Цхинвале главой югоосетинского МИД Дмитрием Медоевым и послом РФ Маратом Кулахметовым.