25 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 18:43 — REGNUM С 24 по 28 ноября в Гостином дворе Москвы проходит 47-й Российский антикварный салон / Программа Lifestyle, где ведущие российские галереи представляют коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Москве проходит 47-й Антикварный салон Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная экспозиция салона отсылает зрителя к архитектуре города и состоит из разделов-кварталов: «Антиквариат», «Ювелирное искусство», «Искусство интерьера» и «Ретроавтомобили».

47-й Антикварный салон в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

У ювелирного стенда Василий Иванов © ИА REGNUM

Новый экспозиционный раздел Lifestyle Василий Иванов © ИА REGNUM

Ретроавтомобили рассредоточены по огромному залу Гостиного двора Василий Иванов © ИА REGNUM

В этом году у мероприятия появился новый раздел — Lifestyle «Искусство интерьера», посвященный процессу создания эксклюзивных пространств, в котором примут участие мировые мебельные и интерьерные бренды.

47-й Антикварный салон в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

47-й Антикварный салон в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

На стендах Салона можно увидеть практически весь спектр жанров антикварного искусства: живопись западноевропейских старых мастеров и полотна отечественной реалистической школы, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства, западноевропейский, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, библиографические редкости, антикварная мебель и многое другое.

47-й Антикварный салон в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

47-й Антикварный салон в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Советский фарфор Василий Иванов © ИА REGNUM

Советский фарфор Василий Иванов © ИА REGNUM Советский фарфор Василий Иванов © ИА REGNUM

47-й Антикварный салон в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Крупный сегмент экспозиции занимают ювелирные изделия Василий Иванов © ИА REGNUM

47-й Антикварный салон в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

47-й Антикварный салон в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

47-й Антикварный салон в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Даши Намдакова Василий Иванов © ИА REGNUM На стендах представлены предметы из разных эпох Василий Иванов © ИА REGNUM

Ретроавтомобили снова приковывают взгляды гостей Василий Иванов © ИА REGNUM

Антикварный салон сопровождается обширной публичной программой: лекциями и встречами с известными дизайнерами и обсуждениями юридических вопросов правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в сети интернет.

В Москве проходит 47-й Антикварный салон Василий Иванов © ИА REGNUM

Проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры города Москвы.