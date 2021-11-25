Василий Иванов, 25 ноября 2021, 18:43 — REGNUM С 24 по 28 ноября в Гостином дворе Москвы проходит 47-й Российский антикварный салон / Программа Lifestyle, где ведущие российские галереи представляют коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Москве проходит 47-й Антикварный салон
В Москве проходит 47-й Антикварный салон
Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабная экспозиция салона отсылает зрителя к архитектуре города и состоит из разделов-кварталов: «Антиквариат», «Ювелирное искусство», «Искусство интерьера» и «Ретроавтомобили».

47-й Антикварный салон в Москве
47-й Антикварный салон в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
У ювелирного стенда
У ювелирного стенда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новый экспозиционный раздел Lifestyle
Новый экспозиционный раздел Lifestyle
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ретроавтомобили рассредоточены по огромному залу Гостиного двора
Ретроавтомобили рассредоточены по огромному залу Гостиного двора
Василий Иванов © ИА REGNUM

В этом году у мероприятия появился новый раздел — Lifestyle «Искусство интерьера», посвященный процессу создания эксклюзивных пространств, в котором примут участие мировые мебельные и интерьерные бренды.

47-й Антикварный салон в Москве
47-й Антикварный салон в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
47-й Антикварный салон в Москве
47-й Антикварный салон в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM

На стендах Салона можно увидеть практически весь спектр жанров антикварного искусства: живопись западноевропейских старых мастеров и полотна отечественной реалистической школы, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства, западноевропейский, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, библиографические редкости, антикварная мебель и многое другое.

47-й Антикварный салон в Москве
47-й Антикварный салон в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
47-й Антикварный салон в Москве
47-й Антикварный салон в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Советский фарфор
Советский фарфор
Василий Иванов © ИА REGNUM
Советский фарфор
Советский фарфор
Советский фарфор
Василий Иванов © ИА REGNUM
Советский фарфор
Василий Иванов © ИА REGNUM
47-й Антикварный салон в Москве
47-й Антикварный салон в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Крупный сегмент экспозиции занимают ювелирные изделия
Крупный сегмент экспозиции занимают ювелирные изделия
Василий Иванов © ИА REGNUM
47-й Антикварный салон в Москве
47-й Антикварный салон в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
47-й Антикварный салон в Москве
47-й Антикварный салон в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
47-й Антикварный салон в Москве
47-й Антикварный салон в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Даши Намдакова
На стендах представлены предметы из разных эпох
Работа Даши Намдакова
Василий Иванов © ИА REGNUM
На стендах представлены предметы из разных эпох
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ретроавтомобили снова приковывают взгляды гостей
Ретроавтомобили снова приковывают взгляды гостей
Василий Иванов © ИА REGNUM

Антикварный салон сопровождается обширной публичной программой: лекциями и встречами с известными дизайнерами и обсуждениями юридических вопросов правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в сети интернет.

В Москве проходит 47-й Антикварный салон
В Москве проходит 47-й Антикварный салон
Василий Иванов © ИА REGNUM

Проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры города Москвы.