Василий Иванов, 25 ноября 2021, 18:43 — REGNUM С 24 по 28 ноября в Гостином дворе Москвы проходит 47-й Российский антикварный салон / Программа Lifestyle, где ведущие российские галереи представляют коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Масштабная экспозиция салона отсылает зрителя к архитектуре города и состоит из разделов-кварталов: «Антиквариат», «Ювелирное искусство», «Искусство интерьера» и «Ретроавтомобили».
В этом году у мероприятия появился новый раздел — Lifestyle «Искусство интерьера», посвященный процессу создания эксклюзивных пространств, в котором примут участие мировые мебельные и интерьерные бренды.
На стендах Салона можно увидеть практически весь спектр жанров антикварного искусства: живопись западноевропейских старых мастеров и полотна отечественной реалистической школы, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства, западноевропейский, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, библиографические редкости, антикварная мебель и многое другое.
Антикварный салон сопровождается обширной публичной программой: лекциями и встречами с известными дизайнерами и обсуждениями юридических вопросов правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в сети интернет.
Проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры города Москвы.