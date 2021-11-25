Таллин, 25 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Военнослужащие подразделений армий Великобритании и Франции совместно с эстонскими коллегами провели учебный «прорыв» границы на северо-востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

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В ходе учений «Шип-2021» (Okas-2021) военнослужащие сначала построили заграждения против военной техники условного противника, а затем испытали эффективность преград, имитируя нападение на них.

Так, 22 ноября саперные подразделения эстонского военного резерва и союзников по НАТО построили различные виды препятствий, которые предназначались для замедления или полной остановки продвижения боевой техники врага. 23 ноября военные саперы Франции и Великобритании попробовали проложить путь через заграждения.

О результатах пробного «прорыва» не сообщается.

17 ноября 2021 года правительство Эстонии решило призвать на внеочередные мобилизационные учения 1 684 резервиста. По предложению командующего Силами обороны был поднят личный состав 17-го и 27-го инженерных (саперных) батальонов, а также резервисты 191-й и 291-й рот разведки. В ходе учений отрабатывается взаимодействие с Департаментом полиции и погранохраны, в частности резервисты помогают в укреплении восточной границы Эстонии с Россией.