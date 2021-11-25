25 ноября 2021 | Время чтения 8 мин

Такого исхода по-прежнему можно избежать. Разумная основа для решения спора о Донбассе существует с 2015 года в виде Минских соглашений, которые предполагают полную автономию Донбасса в составе Украины под суверенитетом Киева, но без украинских войск, которая будет гарантироваться миротворческими силами ООН. Что касается культурной и языковой защиты русских на Украине, их Запад должен защищать, исходя из своих принципов.

Максим Исаев, , 18:34 — REGNUM В последние дни в западных СМИ появилась новая волна сообщений о том, что, по данным разведки США, в начале следующего года Россия планирует вторгнуться на Украину. После этих публикаций блок НАТО и американские власти заявили о том, что в случае вооруженного конфликта Москва заплатит большую экономическую и политическую цену, пишет политолог Анатоль Ливен в статье, вышедшей 24 ноября в Responsible Statecraft.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Россия со своей стороны отрицает подготовку нападения, говоря о ведущейся против нее «целенаправленной информационной кампании», как заявил в понедельник пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, по словам которого подобные шаги направлены на «нагнетание напряженности».

Тем не менее такое развитие событий должно привести к решительным и искренним усилиям США и ведущих стран ЕС по поиску разумного компромисса с Россией в споре вокруг Украины. Ведь дело не только в том, что война на Украине нанесет огромный ущерб мировой экономике, и не в том, что этим конфликтом сможет воспользоваться Китай. Дело еще и в том, что остановить этот конфликт нужно еще и потому, что в нем Запад проиграет.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Данные разведки о планах России, возможно, преувеличены, надуманы или даже сфабрикованы. За последние несколько лет подобные страшилки рассказывались неоднократно. Впоследствии же они оказались либо неподтвержденными, либо просто способом, с помощью которого Москва предостерегала Киев от нападок на «сепаратистов» в Донбассе, находившихся под защитой России.

Вторжение на Украину является для России проблематичным из-за целого ряда факторов: в случае такого развития событий Европейский союз введет гораздо более жесткие санкции, которые нанесут огромный ущерб и без того столкнувшейся с трудностями российской экономике, на газопроводе «Северный поток» будет поставлен крест, Россия окажется в почти полной зависимости от Китая, части украинской армии будут сражаться очень упорно и могут нанести тяжелые потери российским войскам. Кроме того, если Россия и оккупирует новые большие территории, перед ней встанет задача контролировать не только пророссийски настроенное население Донбасса и Крыма, но и значительное число разъяренных и мятежных украинцев.

С другой стороны, в последние месяцы обеспокоенность России по поводу Украины значительно возросла, о чем свидетельствуют речи и статьи президента Владимира Путина и бывшего президента Дмитрия Медведева. В первые годы после «революции» 2014 года в Москве в целом считали, что из-за огромного вороха политических и экономических проблем страна, по сути, никогда не сможет стать членом ни ЕС, ни НАТО. В связи с этим в Кремле полагали, что могут позволить себе подождать, пока со временем к власти в Киеве не придет разумное правительство, которое сможет достигнуть с Москвой взаимовыгодной договоренности.

Майдан 2014. Киев

Однако теперь российские власти обеспокоены тем, что из-за поставок американского оружия в стране создается ситуация, при которой, как выразился глава Кремля в своей речи на Валдайском дискуссионном клубе в октябре 2021 года, «формальное членство [Киева] в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идёт, и это реально создаёт угрозу для Российской Федерации».

В Москве особенно встревожены приобретением Украиной турецких боевых беспилотников Bayraktar, которые сыграли ключевую роль в победе Азербайджана в конфликте между ним и Арменией из-за Нагорного Карабаха в 2020 году. Российские официальные лица опасаются, что это новое оружие может подтолкнуть Киев к попытке вернуть Донбасс силой и разгромить вмешавшиеся неподготовленные российские силы — стратегия, которую преследовал (хотя и с катастрофическими результатами для Грузии) президент Грузии Михаил Саакашвили, когда в августе 2008 года пытался вернуть себе силой Южную Осетию, которая находилась под защитой России. Подобный риск подталкивает Москву нанести удар первой и с помощью подавляющей силы, прежде чем украинские вооруженные силы смогут в еще большей степени повысить собственную обороноспособность.

Еще более значительны политические и культурные изменения внутри Украины. Уверенность России в возможном украинско-российском сближении также основана на вере в глубокие исторические, культурные и личные связи между украинским и русским народами. На них ссылался Путин в своем эссе в июле 2021 года. Это и бесчисленные браки между украинцами и русскими, наличие в России и российской элите большого числа людей украинского происхождения, а также на Украине — людей русского происхождения. Эти связи прослеживаются и в исторических деятелях украинской культуры, работавших на русском языке, таких как писатель Николай Гоголь и кинорежиссер Сергей Бондарчук.

Однако в 2021 году украинское правительство предприняло значительные шаги по снижению политического и культурного влияния России в стране и значительно ограничило использование русского языка, на котором говорят в качестве первого языка почти треть украинцев. В случае войны украинские вооруженные силы, скорее всего, нанесут серьезный ущерб своим российским противникам. Они гораздо лучше оснащены и обучены, чем в 2014 году, а ключевые подразделения сильно проникнуты резким антироссийским национализмом.

Тем не менее грубые военные факты в подавляющем большинстве говорят в пользу победы России. Российская армия превосходит украинскую более чем в четыре раза (намного больше, если Россия мобилизует свои резервы), а численность российской боевой авиации превышает численность ВВС Украины более чем в десять раз. У России примерно 2,9 тыс. танков против 800 у Украины, при этом более 400 российских танков — это модернизированные Т90. У России также есть более 10 тыс. законсервированных танков, хотя неизвестно, сколько из них на самом деле пригодно для использования.

Российский танк Т-90 Aleksey Kitaev

Что же касается США и НАТО, то, скорее всего, от них вмешательства ожидать не стоит так же, как они не стали помогать ни Украине в 2014 году, ни Грузии в 2008-м, несмотря на разговоры об обязательствах Америки перед этими странами. Если после всей западной риторики о поддержке Украины США и НАТО будут стоять в стороне и ничего не делать, пока Украину будут давить, доверие к США будет очень серьезно подорвано. Кроме того, такое развитие событий не останется без внимания в Пекине. Поэтому не стоит совсем исключать того, что те или иные безрассудные ястребы в истеблишменте США всё же спровоцируют военную интервенцию на Украине в той или иной форме.

В таком случае последствия были бы катастрофическими. Помимо риска ядерной войны, российские силы колоссально превосходят численностью не только армию Украины, но и любые войска, которые США и НАТО могли бы или хотели бы оперативно развернуть на Украине и, следовательно, выиграть наземную войну с помощью НАТО.

У США развернуто в Европе всего три боевых бригады, и только одна из них оснащена танками — слишком мало, чтобы сражаться с Россией. У Вашингтона действительно более 200 боевых самолетов, но их тоже на начальном этапе, по крайней мере, будет значительно меньше. Если бы Америка серьезно планировала воевать с Россией, ей потребовалось бы значительно увеличить численность этих контингентов — и мириться со всем, что означало бы увеличение военного бюджета США (за счет внутренних потребностей и государственного долга), а также за счет ослабления позиций США по отношению к Китаю.

На бумаге европейские союзники Америки по НАТО имеют сотни тысяч «боеспособных» военнослужащих, но разве кто-нибудь всерьез думает, что их правительства отправят их воевать на Украину или что европейская общественность позволит им это сделать? Лояльность в очередной раз может проявить Великобритания, однако из-за периодических сокращений вся британская армия теперь способна направить только две боевые бригады — и только одну из них сразу.

Таким образом, США придется не просто отражать наступление России, они также столкнутся с необходимостью подготовки масштабного и ужасно кровавого противостояния, чтобы вернуть утраченную Киевом территорию. Конфликт также может перерасти в мировую войну. Более того, нет причин сомневаться в том, что конфронтацией между Соединенными Штатами и Россией воспользуется Китай. Иными словами, США грозит два конфликта одновременно — и поражение в обоих.

Ядерный взрыв Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Такого исхода по-прежнему можно избежать. Разумная основа для решения спора о Донбассе существует с 2015 года в виде Минских соглашений, которые предполагают полную автономию Донбасса в составе Украины под суверенитетом Киева, но без украинских войск, которая будет гарантироваться миротворческими силами ООН. Что касается культурной и языковой защиты русских на Украине, их Запад должен защищать, исходя из своих принципов.

Кроме того, разумный образец украинского нейтралитета предлагает Декларация о независимости Австрии 1955 года, которая привела к выводу советских и западных оккупационных сил из этой страны. Подобный документ остановил бы стратегическое соперничество за Украину, оставляя Киеву возможность развиваться в качестве современной свободной рыночной демократии. Даже в случае с Крымом — который Украина в любом случае никогда не вернет — можно найти дипломатический компромисс в плане признания Западом суверенитета России над островом в обмен на признание Москвой независимости сепаратистского края Косово Сербии.

Эти компромиссы были бы очень болезненными для Вашингтона и потребовали бы немалого морального мужества. Однако наличие морального мужества, связанного с истинным патриотизмом, является наиболее важным элементом, отличающим государственного деятеля от простого политика. Опыт прошлого поколения подсказывает, что современный Запад неспособен производить государственных деятелей. У президента Байдена теперь есть шанс доказать, что это мнение ошибочно.