Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 25 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Национальный географический институт Испании (IGN) зафиксировал в первые часы 25 ноября на острове Пальма девять сейсмических толчков с максимальной магнитудой 3,9. Об этом пишет агентство EFE.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясения произошли в 7:53 на глубине 11 километров в муниципалитете Фуэнкальенте и с интенсивностью IV.

Из девяти землетрясений, произошедших рано утром 25 ноября, пять зафиксированы в Масо, два в Фуэнкальенте и два в Эль-Пасо, а их глубина колебалась от 10 до 38 километров.