Челябинск, 25 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Челябинской области приняла законопроект об областном бюджете на 2022 год и 2023−2024 годы в первом чтении. Заседание состоялось 25 ноября.

Urosario.edu.co Бюджет

Объём доходов на 2022 год запланирован в размере 253,2 млрд рублей. Это на 18% больше, чем планировалось на 2021-й. Такой же ожидается и сумма расходов.

Во втором и третьем чтениях депутаты рассмотрят законопроект 23 декабря.