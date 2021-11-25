Мадрид, , 14:04 — REGNUM Национальная полиция Испании задержала четырёх человек, предположительно причастных к убийству в июле 2020 года в мадридском туннеле 18-летнего рэпера Исаака, более известного по прозвищу Little Kinki. Об этом пишет агентство EFE.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что трое из задержанных — несовершеннолетние.

Музыкант страдал синдромом Аспергера. Его четыре раза ударили ножом в спину, после чего он скончался от полученных ранений.

Работой над делом занималась группа по расследованию убийств VI Главного управления национальной полиции Мадрида.